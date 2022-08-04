Як приготувати омлет Пуляр: рецепт

Омлет «Пуляр»: рецепт від Альони Александрової

Правильний і збалансований сніданок – запорука здорового способу життя. Завжди хочеться внести різноманітність і пробудити організм смачною стравою. Переможниця домашнього схуднення проєкту «Зважені та щасливі»-6 Альона Александрова поділилася рецептом омлету «Пуляр». Як приготувати його швидко і правильно – читайте у матеріалі.

Як приготувати омлет «Пуляр»

Складові:

Яйце куряче — 50 г (1 шт.)

Білок — 20 г (1 шт.)

Молоко 1,5% — 10 г

Оливкова олія — ​​1 г (змастити сковороду)

Спосіб приготування:

Акуратно відокремте білки від жовтків. Білки помістіть у глибоку посудину. До жовтка додайте молоко і збийте виделкою. Невелику сковороду поставте на вогонь і змастіть оливковою олією. Якщо ви використовуєте антипригарну сковорідку, то олію можна взагалі не додавати. До білків додайте трохи солі і збийте міксером до утворення стійких піків. Окремо вилийте на сковороду жовтково-молочну масу і залиште на маленькому вогні. Як тільки жовток схопиться, на нього акуратно викладіть білки і рівномірно розрівняйте. Залиште на середньому вогні, не накриваючи кришкою, поки білки не пропекуться. Переконатися у цьому можна просто доторкнувшись до них пальцем. Якщо білки не прилипають, значить, вони готові.

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Цей процес займає близько 7–8 хвилин. Готовий омлет розріжте на дві частини і складіть білками всередину!

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