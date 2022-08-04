Как приготовить холодный суп из брокколи: рецепт пошагово

Холодный суп из брокколи: рецепт от Мирославы Ульяниной

Капуста брокколи — овощ, который славится своими полезными свойствами. Ведущая проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульянина снова делится вкусными рецептами. На этот раз она рассказала, как приготовить брокколи, чтобы блюдо было вкусным и одновременно питательным. Больше читайте в нашем материале.

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«Что приготовить из капусты брокколи, если есть на пару и отваренную ее уже надоело? Ловите рецепт холодного супа, где главные ингредиенты — брокколи, шпинат и кедровые орехи. Для такого холодного супа кастрюля не нужна, вам понадобится только блендер. Готовила его на своем гастрономическом мастер-классе в Луцке. Этим рецептом удивила волынян и влюбила их в себя», — пишет Мирослава в Instagram.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) 19 Май 2019 в 12:58 PDT

Ингредиенты рассчитаны на две порции:

Свежие листья шпината — 1 ст.

Авокадо — 1 шт.

Очищенная вода — 1 ст.

Лимонный сок — ½ лимона

Стебель сельдерея — 2 шт.

Соцветия брокколи — 0,5 ст.

Кусочек имбиря — 5 см

Морская соль (розовая соль)

Свежемолотый черный перец

Кедровые орехи — 50 г

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Способ приготовления:

Сначала замочите кедровые орехи и оставьте их на 3 часа в воде. Взбейте в блендере замоченные кедровые орехи с водой. Далее добавьте в блендер все остальные ингредиенты. Снова взбейте.

Холодный суп готов, осталось только попробовать эту вкуснятину!

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