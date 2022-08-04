Как приготовить холодный суп из брокколи: рецепт пошагово

Холодный суп из брокколи: рецепт от Мирославы Ульяниной
Капуста брокколи — овощ, который славится своими полезными свойствами. Ведущая проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульянина снова делится вкусными рецептами. На этот раз она рассказала, как приготовить брокколи, чтобы блюдо было вкусным и одновременно питательным. Больше читайте в нашем материале.
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«Что приготовить из капусты брокколи, если есть на пару и отваренную ее уже надоело? Ловите рецепт холодного супа, где главные ингредиенты — брокколи, шпинат и кедровые орехи. Для такого холодного супа кастрюля не нужна, вам понадобится только блендер. Готовила его на своем гастрономическом мастер-классе в Луцке. Этим рецептом удивила волынян и влюбила их в себя», — пишет Мирослава в Instagram.
Ингредиенты рассчитаны на две порции:
- Свежие листья шпината — 1 ст.
- Авокадо — 1 шт.
- Очищенная вода — 1 ст.
- Лимонный сок — ½ лимона
- Стебель сельдерея — 2 шт.
- Соцветия брокколи — 0,5 ст.
- Кусочек имбиря — 5 см
- Морская соль (розовая соль)
- Свежемолотый черный перец
- Кедровые орехи — 50 г
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Способ приготовления:
- Сначала замочите кедровые орехи и оставьте их на 3 часа в воде.
- Взбейте в блендере замоченные кедровые орехи с водой.
- Далее добавьте в блендер все остальные ингредиенты. Снова взбейте.
Холодный суп готов, осталось только попробовать эту вкуснятину!
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