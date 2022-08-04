Как приготовить холодный суп из брокколи: рецепт пошагово

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Зважені та щасливі

Холодный суп из брокколи: рецепт от Мирославы Ульяниной

04.08.2022

Капуста брокколи — овощ, который славится своими полезными свойствами. Ведущая проекта «Зважені та щасливі»-8  Мирослава Ульянина снова делится вкусными рецептами. На этот раз она рассказала, как приготовить брокколи, чтобы блюдо было вкусным и одновременно питательным. Больше читайте в нашем материале.

Холодный суп из брокколи

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«Что приготовить из капусты брокколи, если есть на пару и отваренную ее уже надоело? Ловите рецепт холодного супа, где главные ингредиенты — брокколи, шпинат и кедровые орехи. Для такого холодного супа кастрюля не нужна, вам понадобится только блендер. Готовила его на своем гастрономическом мастер-классе в Луцке. Этим рецептом удивила волынян и влюбила их в себя», — пишет Мирослава в Instagram.


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Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina)

Ингредиенты рассчитаны на две порции:

  • Свежие листья шпината — 1 ст.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Очищенная вода — 1 ст.
  • Лимонный сок — ½ лимона
  • Стебель сельдерея — 2 шт.
  • Соцветия брокколи — 0,5 ст.
  • Кусочек имбиря — 5 см
  • Морская соль (розовая соль)
  • Свежемолотый черный перец
  • Кедровые орехи — 50 г

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Способ приготовления:

  1. Сначала замочите кедровые орехи и оставьте их на 3 часа в воде.
  2. Взбейте в блендере замоченные кедровые орехи с водой.
  3. Далее добавьте в блендер все остальные ингредиенты. Снова взбейте.

Холодный суп готов, осталось только попробовать эту вкуснятину!

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