Як приготувати холодний суп з броколі: рецепт покроково

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Зважені та щасливі

Холодний суп із броколі: рецепт від Мирослави Ульяніної

04.08.2022

Капуста броколі — овоч, який славиться своїми корисними властивостями. Ведуча проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульяніна вкотре ділиться смачними рецептами. Цього разу вона розповіла, як приготувати брокколі, щоб страва була смачною і водночас поживною. Більше читайте у нашому матеріалі.

Холодный суп из брокколи

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«Що приготувати з капусти броколі, якщо їсти на пару та відварену її уже набридло? Ловіть рецепт холодного супу, де головні інгредієнти — броколі, шпинат та кедрові горіхи. Для такого холодного супу кастрюля не потрібна, вам знадобиться лише блендер. Готувала його на своєму гастрономічному майстер-класі у Луцьку. Цим рецептом здивувала волинян і закохала їх у себе», — пише Мирослава в Instagram.


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Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina)

Інгредієнти розраховані на дві порції:

  • Свіже листя шпинату — 1 ст.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Очищена вода — 1 ст.
  • Лимонний сік — ½ лимону
  • Стебло селери — 2 шт.
  • Суцвіття броколі — 0,5 ст.
  • Шматочок імбиру — 5 см
  • Морська сіль (рожева сіль)
  • Свіжомелений чорний перець
  • Кедрові горіхи — 50 г

Спосіб приготування:

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  1. Спершу замочіть кедрові горіхи та залиште їх на 3 години у воді.
  2. Збийте у блендері замочені кедрові горіхи з водою.
  3. Далі додайте у блендер всі інші інгредієнти. Знову збийте.

Холодний суп готовий, залишилось тільки скуштувати цю смакоту!

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