Як приготувати холодний суп з броколі: рецепт покроково

Холодний суп із броколі: рецепт від Мирослави Ульяніної

Капуста броколі — овоч, який славиться своїми корисними властивостями. Ведуча проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульяніна вкотре ділиться смачними рецептами. Цього разу вона розповіла, як приготувати брокколі, щоб страва була смачною і водночас поживною. Більше читайте у нашому матеріалі.

Більше на тему: Список продуктів для правильного харчування від Альони Александрової

«Що приготувати з капусти броколі, якщо їсти на пару та відварену її уже набридло? Ловіть рецепт холодного супу, де головні інгредієнти — броколі, шпинат та кедрові горіхи. Для такого холодного супу кастрюля не потрібна, вам знадобиться лише блендер. Готувала його на своєму гастрономічному майстер-класі у Луцьку. Цим рецептом здивувала волинян і закохала їх у себе», — пише Мирослава в Instagram.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) 19 Май 2019 в 12:58 PDT

Інгредієнти розраховані на дві порції:

Свіже листя шпинату — 1 ст.

Авокадо — 1 шт.

Очищена вода — 1 ст.

Лимонний сік — ½ лимону

Стебло селери — 2 шт.

Суцвіття броколі — 0,5 ст.

Шматочок імбиру — 5 см

Морська сіль (рожева сіль)

Свіжомелений чорний перець

Кедрові горіхи — 50 г

Спосіб приготування:

Більше на тему: Ефективне схуднення: топ 5 дієт

Спершу замочіть кедрові горіхи та залиште їх на 3 години у воді. Збийте у блендері замочені кедрові горіхи з водою. Далі додайте у блендер всі інші інгредієнти. Знову збийте.

Холодний суп готовий, залишилось тільки скуштувати цю смакоту!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ