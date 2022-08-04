Як приготувати холодний суп з броколі: рецепт покроково

Холодний суп із броколі: рецепт від Мирослави Ульяніної
Капуста броколі — овоч, який славиться своїми корисними властивостями. Ведуча проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульяніна вкотре ділиться смачними рецептами. Цього разу вона розповіла, як приготувати брокколі, щоб страва була смачною і водночас поживною. Більше читайте у нашому матеріалі.
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«Що приготувати з капусти броколі, якщо їсти на пару та відварену її уже набридло? Ловіть рецепт холодного супу, де головні інгредієнти — броколі, шпинат та кедрові горіхи. Для такого холодного супу кастрюля не потрібна, вам знадобиться лише блендер. Готувала його на своєму гастрономічному майстер-класі у Луцьку. Цим рецептом здивувала волинян і закохала їх у себе», — пише Мирослава в Instagram.
Інгредієнти розраховані на дві порції:
- Свіже листя шпинату — 1 ст.
- Авокадо — 1 шт.
- Очищена вода — 1 ст.
- Лимонний сік — ½ лимону
- Стебло селери — 2 шт.
- Суцвіття броколі — 0,5 ст.
- Шматочок імбиру — 5 см
- Морська сіль (рожева сіль)
- Свіжомелений чорний перець
- Кедрові горіхи — 50 г
Спосіб приготування:
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- Спершу замочіть кедрові горіхи та залиште їх на 3 години у воді.
- Збийте у блендері замочені кедрові горіхи з водою.
- Далі додайте у блендер всі інші інгредієнти. Знову збийте.
Холодний суп готовий, залишилось тільки скуштувати цю смакоту!
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