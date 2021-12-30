15 советов, как не поправиться во время праздников

Скоро мы приступим к приготовлению вкусных салатов на новогодний стол. Все это располагает к тому, чтобы сытно покушать, расслабиться и набрать несколько лишних килограммов. Диетологи проекта «Зважені та щасливі» предлагают несколько хитростей, которые помогут сохранить отличную фигуру во время праздников!

Как не поправиться во время праздников: совет №1

Подкрепитесь перед застольем. Дома нужно обязательно пообедать йогуртом, овсяными хлопьями или фруктами. Это поможет избежать переедания за ужином. Также можно выпить стакан воды за 20 минут до застолья (или перед самым выходом из дома).Не навредит и травяной чай или бульон. Жидкость наполнит желудок, уменьшив тем самым аппетит.

Как не поправиться во время праздников: совет №2

Существует правило «один к двум». Суть его заключается в следующем: каждый кусочек жирного и калорийного блюда должен «компенсироваться» двумя кусочками овощных блюд и другой здоровой пищей. Точно не навредят печеные баклажаны, салат из овощного ассорти, заправленный маслом. Таким образом вы насытитесь, употребив при этом гораздо меньше калорий.

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Существуют продукты, которые «отрицают калории». Они снижают вред съеденных калорий, тем самым создавая баланс между полезными и не очень продуктами. К ним относятся: капуста, морковь, цветная капуста, стручковая фасоль, кабачки, сельдерей, огурцы, чеснок, лук, горький перец, приправы (базилик, тимьян, розмарин, перец, орегано, майоран), а также яблоки, грейпфруты, лимоны, апельсины, киви.

Все эти продукты низкокалорийные, а значит, они совершенно не грозят вашей талии лишними сантиметрами.

Как не поправиться во время праздников: совет №3

Во время праздничного ужина лучшим выбором среди напитков будут вино и шампанское. Почему стоит отдать предпочтение именно этим видам алкоголя? Они ускоряют пищеварение и улучшают обмен веществ. К тому же вино и шампанское менее калорийны, чем более крепкие напитки. Но неплохо ограничить и употребление шампанского — одного бокала под бой курантов будет вполне достаточно.

Как не поправиться во время праздников: совет №4

Выбирайте правильные напитки, среди которых не будет крепкого спиртного. Такие напитки являются высококалорийными и разжигают аппетит. Кроме того, от них быстрее пьянеешь и теряешь бдительность, в том числе и в отношении количества съеденного. Но если вы уже выпили несколько бокалов крепкого алкоголя, то прибегните к действенному методу спасения. После плотного ужина съешьте дольку лимона, лимонная кислота позволяет быстро расщеплять жиры и будет интенсивно выводить из организма токсины и шлаки.

Как не поправиться во время праздников: совет №5

Не забудьте про «разгрузочный» день. Желание продолжить застолье после праздника всегда велико. Конечно, ведь остается так много вкусного. Но ни в коем случае не поддавайтесь! Теперь самое время для разгрузочного дня. Идеально подойдут варианты кефирного или яблочного дня.

Как не поправиться во время праздников: совет №6

Предпочтите только мясные блюда, игнорируя рыбные. А в следующий раз поступите наоборот. Таким образом, уменьшается вероятность съесть лишнее, а организму легче справляться со всеми съеденными калориями.

Как не поправиться во время праздников: совет №7

Очень важно понять и запомнить то, ради чего устраивается праздничный вечер. Ради общения и положительных эмоций, а не переедания до боли в желудке. Поэтому прекрасно будет занять роль тамады и приготовить пару смешных историй. Так меньше времени останется на еду, ведь вы всегда будете в центре внимания.

Как не поправиться во время праздников: совет №8

Если положить на тарелку пару ложек жирного гуляша, то будет казаться, что съедено не так и много, а значит, можно попробовать еще несколько вкусных блюд. Но мало не значит малокалорийно! Действуйте разумно: положите на тарелку овощи, легкие канапе, рыбное ассорти. Само подсознание того, что вы съели целую тарелку еды, утихомирит голод. Не нужно бояться больших порций — они помогают почувствовать насыщение быстрее, главное, чтобы порции эти состояли преимущественно из легких блюд.

Как не поправиться во время праздников: совет №9

Тщательно пережевывайте каждый кусочек еды (15—20 раз). Наслаждаясь вкусом блюда, можно выгадать время, которое необходимо организму, чтобы почувствовать насыщение, а именно 20 минут.

Как не поправиться во время праздников: совет №10

Перед тем, как попробовать на вкус восхитительные селедку под шубой и оливье, насладись их ароматом. Сделайте несколько глубоких вдохов и подождите пару минут. Мозгу подастся сигнал, что прием пищи уже начат. А это значит, он раньше ответит сигналом о насыщении.

Как не поправиться во время праздников: совет №11

Во время фуршетов не рекомендуется есть стоя. Лучше все же найти место и присесть. Стоя, да еще и разговаривая, контролировать количество употребленной пищи практически невозможно.

Как не поправиться во время праздников: совет №12

Такие ароматы, как кипарис, сосна, мускатный орех, можжевельник, розмарин, зеленое яблоко и любые цитрусовые, способны снизить аппетит. Поэтому, если вдохнуть любой из них каждой ноздрей за 10 минут до еды, то кушать будет хотеться меньше.

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Как не поправиться во время праздников: совет №13

Общайтесь! Чем больше времени уходит на беседы, тем меньше остается на трапезу. Недаром замечено, что за оживленной беседой объем поглощаемой пищи в среднем понижается на одну четверть.

Как не поправиться во время праздников: совет №14

Танцуйте! Если к разговорам добавить еще и танцы, то поесть будет практически некогда. Кроме того, танцы помогут сжигать только что употребленные калории.

Как не поправиться во время праздников: совет №15

Если же вы надумали самостоятельно накрывать новогодний стол, то готовьте исключительно полезные блюда. Существует множество полезных и не менее вкусных рецептов, которые с легкостью можно приготовить в домашних условиях. К примеру, холодец из курицы может быть диетическим. А голубцы низкокалорийными!

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