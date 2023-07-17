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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 9 серия смотреть онлайн от 17.07.2023

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Серия 9 | 17.07.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн Агенты справедливости 9 серия на СТБ! В этой серии инициатором расследования стал Евгений. Он нашел статью об известном хирурге Иване Гнатенко, которого убили три года назад. Дело так и не раскрыли. Для Евгения это вызов – найти преступника, которого упустили правоохранительные органы.

Наталья в 9 серии сериала Агенты справедливости сомневается в успехе расследования, ведь она была знакома со следователями, которые занимались делом Ивана. Мужчину застрелил неизвестный из окна машины и тут же исчез с места преступления. Никаких улик полиция не обнаружила, поэтому дело закрыли. Смогут ли Евгений и Наталья раскрыть этот глухарь? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 9 серия онлайн.

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