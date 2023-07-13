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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 8 серия смотреть онлайн от 13.07.2023

Сериал Агенты справедливости 8 серия от 13.07.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Агенты справедливости 8 серия уже на сайте СТБ
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Серия 8 | 13.07.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 8 серия от 13.07.2023 Евгений и Наталья расследуют убийство известного бизнесмена. Его нашли задушенным во дворе собственного дома. Подозрения следствия падают на молодую жену погибшего Вадима Ирину. Горничная утверждает, что супруга бизнесмена постоянно устраивала ему сцены ревности. Домработница считает, что Ирина была с Вадимом только ради денег. Но так ли это? Узнают следователи в сериале Агенты справедливости 8 серия.

К Наталье и Евгению обратилась сестра Ирины Анна. Она просит вытащить сестру из СИЗО, хотя совершенно не уверена в ее невиновности. Кто на самом деле убил Вадима? Покажет сериал Агенты справедливости 8 серия.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 7 серия от 13.07.2023

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