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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 8 серія дивитись онлайн від 13.07.2023

Серіал Агенти справедливості 8 серія від 13.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Агенти справедливості 8 серія вже на сайті СТБ
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Серия 8 | 13.07.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 8 серія від 13.07.2023 Євген та Наталя розслідують вбивство відомого бізнесмена. Його знайшли задушеним у дворі власного будинку. Підозри слідства падають на молоду дружину загиблого Вадима Ірину. Покоївка стверджує, що дружина бізнесмена постійно влаштовувала йому сцени ревнощів. Домробітниця вважає, що Ірина була з Вадимом лише заради грошей. Але чи це так? Дізнаються слідчі в серіалі Агенти справедливості 8 серія.

До Наталі та Євгена звернулася сестра Ірини Ганна. Вона просить витягнути сестру з СІЗО, хоча зовсім не впевнена в її невинності. Хто насправді вбив Вадима? Покаже серіал Агенти справедливості 8 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 7 серія від 13.07.2023

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