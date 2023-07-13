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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 7 серія дивитись онлайн від 13.07.2023

Серіал Агенти справедливості 7 серія від 13.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Агенти справедливості 7 серія вже на сайті СТБ
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Серия 7 | 13.07.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 7 серія від 13.07.2023 Євген та Наталя не планували братися за справу Андрія, але не змогли відмовити розчавленій горем матері хлопця. Андрія звинувачують у зґвалтуванні та вбивстві. Його зловили на місці злочину. У Андрія немає жодного алібі – на ньому знайшли кров жертви, його штани були спущені. Перед цим хлопець неабияк напився в барі, а з собою взяв ще одну пляшку. Цією пляшкою й було зарізано жертву Ольгу Тарасенко. Андрій та Оля колись зустрічалися, але після розставання Оля не хотіла бачити та чути колишнього. Можливо, це стало мотивом для вбивства?

Наталі насторожив той факт, що на пляшці не виявили відбитків пальців Андрія. Але якщо він був настільки п'яний, що навіть не натягнув на себе штани, то як він міг не забути протерти пляшку? Дізнайтесь, хто був справжнім убивцею в серіалі Агенти справедливості 7 серія від 13.07.2023.

Дивитись онлайн серіал Агенти справедливості – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 6 серія від 13.07.2023

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