Агенты справедливости 7 серия смотреть онлайн от 13.07.2023

Серия 7 | 13.07.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 7 серия от 13.07.2023 Евгений и Наталья не планировали браться за дело Андрея, но не смогли отказать раздавленной горем матери парня. Андрея обвиняют в изнасиловании и убийстве. Его поймали на месте преступления. У Андрея нет никакого алиби – на нем нашли кровь жертвы, его штаны были спущены. Перед этим парень изрядно напился в баре, а с собой взял еще одну бутылку. Этой бутылкой и была зарезана жертва Ольга Тарасенко. Андрей и Оля когда-то встречались, но после расставания Оля не хотела видеть и слышать бывшего. Возможно, это и стало мотивом для убийства?

Наталью насторожил тот факт, что на бутылке не обнаружили отпечатков пальцев Андрея. Но если он был настолько пьян, что даже не натянул на себя штаны, то как он мог не забыть протереть бутылку? Узнайте, кто был настоящим убийцей в сериале Агенты справедливости 7 серия от 13.07.2023.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 6 серия от 13.07.2023