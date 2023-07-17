Серія 9 | 17.07.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн Агенти справедливості 9 серія на СТБ! У цій серії ініціатором розслідування став Євген. Він знайшов статтю про відомого хірурга Івана Гнатенка, якого вбили три роки тому. Справу так і не розкрили. Для Євгена це виклик – знайти злочинця, якого упустили правоохоронні органи.

Наталія в 9 серії серіалу Агенти справедливості сумнівається в успіху розслідування, адже вона була знайома зі слідчими, які займалися справою Івана. Чоловіка застрелив невідомий з вікна машини й зник з місця злочину. Ніяких доказів поліція не виявила, тож справу закрили. Чи зможуть Євген та Наталя розкрити цей глухар? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 9 серія онлайн.

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