Серия 9 | 08.02.2024 | Сезон 7

В сериале Агенты справедливости 7 сезон 9 серия Оля просит найти убийцу ее близкой подруги Кристины. Девушку убили очень страшным способом – ее облили серной кислотой. Ее лицо было настолько изуродовано, что Оля едва смогла опознать ее. Пришлось опознавать подругу по украшениям. Но почему криминалисты вызвали Олю, хотя Кристина была замужем? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 7 сезон 9 серия.

За дело Кристины взялся следователь Олег Доренко. Он уже расследует пять случаев убийства при помощи серной кислоты. Неужели в городе завелся серийный убийца, который выбрал такой жестокий способ убийства? Смотрите в сериале Агенты справедливости 7 сезон 9 серия от 08.02.2024.

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