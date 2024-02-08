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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 7 сезон 9 серія дивитись онлайн від 08.02.2024

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 7 сезон 9 серія від 08.02.2024. Агенти справедливості 9 серія 7 сезон від 08.02.2024 - дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 9 | 08.02.2024 | Сезон 7

У серіалі Агенти справедливості 7 сезон 9 серія Оля просить знайти вбивцю її близької подруги Христини. Дівчину вбили дуже страшним способом – її облили сірчаною кислотою. Її обличчя було настільки понівечене, що Оля ледве змогла впізнати її. Довелося впізнавати подругу за прикрасами. Але чому криміналісти викликали Олю, хоча Христина була одружена? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 7 сезон 9 серія.

За справу Христини взявся слідчий Олег Доренко. Він уже розслідує п’ять випадків убивства за допомогою сірчаної кислоти. Невже в місті завівся серійний убивця, який обрав такий жорстокий спосіб убивства? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 7 сезон 9 серія від 08.02.2024.

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