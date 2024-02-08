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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 7 сезон 8 серія дивитись онлайн від 08.02.2024

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 7 сезон 8 серія від 08.02.2024. Агенти справедливості 8 серія 7 сезон від 08.02.2024 - дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 8 | 08.02.2024 | Сезон 7

У серіалі Агенти справедливості 7 сезон 8 серія Дзюбенко та Зорін зайнялися пошуками релігійного фанатика. Члени асоціації акушерів-гінекологів України звернулися за допомогою агентів, бо їх переслідує релігійний фанатик-пролайфер. Психопат у 8 серії серіалу Агенти справедливості 7 сезон загрожує гінекологам за те, що вони переривають вагітність.

Клієнти розповіли Наталії та Вадиму, що зрештою змусило їх звернутися за допомогою. Вони всі навчалися в однієї викладачки. Нещодавно Світлана, одна з колишніх учениць Людмили Петрівни, хотіла відвідати її і виявила свою колишню викладачку мертвою, прив’язаною до крісла… Чому поліція відмовляється братися за цю справу? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Агенти справедливості 7 сезон 8 серія від 08.02.2024.

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