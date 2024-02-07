Серія 7 | 07.02.2024 | Сезон 7

У серіалі Агенти справедливості 7 сезон 7 серія містика змішалася з реальною справою. Невже в будинку Віктора Комарницького завівся справжній привид, який заколов ножем його брата? Дізнайтеся просто зараз!

Дружина Віктора звернулася за допомогою Зоріна та Дзюбенко після того, як в будинку їхньої родини сталася низка дивних подій. Щоночі їх турбували дивні звуки. Вони подумали, ніби в старому маєтку, який вони нещодавно викупили, завівся привид. Але на цьому їхні проблеми у 7 серії серіалу Агенти справедливості не закінчилися. У будинок Комарницьких нагрянув брат Віктора Олег. Він перейшов дорогу якомусь кримінальному угрупованню. Він хотів сховатися в брата, але на ранок його знайшли у своїй кімнаті зарізаним. Хто вбив Олега? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 7 сезон 7 серія від 07.02.2024.

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