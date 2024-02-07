Серія 6 | 07.02.2024 | Сезон 7

У серіалі Агенти справедливості 7 сезон 6 серія друзі намагаються залучити Аллу назад до роботи, бо вона зовсім розклеїлася після смерті чоловіка. Вона днями сидить у квартирі та оплакує свого Зазу, відмовляючись від зустрічей із друзями. Вона не пустила додому ні Вітю, ні Наталю. Мовчан запропонував зацікавити Аллу новою справою, але як, якщо вона відмовляється взаємодіяти?

У 6 серії серіалу Агенти справедливості Мовчан робив репортаж про вбивство співачки Катрін. Раніше Алла кинулася б попереду всіх розслідувати таку справу, адже вона обожнює все, що пов’язано зі знаменитостями. Після вбивства в агентство завітала мати жертви. Вона просить допомоги із розслідуванням вбивства доньки. Чи зацікавиться Алла? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 7 сезон 6 серія від 07.02.2024.

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