Серія 5 | 07.02.2024 | Сезон 7

У серіалі Агенти справедливості 7 сезон 5 серія Наталія та Вадим розслідують вбивство вчительки в школі, де навчається Каріна. Вадим привів Каріну до школи та помітив оточене місце злочину. Вони з дівчинкою підійшли ближче, щоб дізнатися, що трапилося, і Карина впізнала свою вчительку!

У 3 серії серіалу Агенти справедливості 7 сезон директорка школи просить Зоріна та Дзюбенко про допомогу. Вона знає, що ніхто так не простежить за перебігом слідства, як агенти. Директриса підозрює Василя Поплавського, батька одного з випускників школи. Наталя Миколаївна свого часу відмовилася дістати результати ЗНО для його сина, і через це він не зміг вступити до університету. Невже це був мотив для вбивства? Дізнайтеся зараз! Дивіться Агенти справедливості 7 сезон 5 серії.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 7 сезон 4 серія від 06.02.2024