Серия 5 | 07.02.2024 | Сезон 7

В сериале Агенты справедливости 7 сезон 5 серия Наталья и Вадим расследуют убийство учительницы в школе, где учится Карина. Вадим привел Карину в школу и заметил оцепленное место преступления. Они с девочкой подошли ближе, чтобы узнать, что случилось, и Карина узнала свою учительницу!

В 3 серии сериала Агенты справедливости 7 сезон директриса школы просит Зорина и Дзюбенко о помощи. Она знает, что никто так не проследит за ходом следствия, как агенты. Директриса подозревает Василия Поплавского, отца одного из выпускников школы. Наталья Николаевна в свое время отказалась достать результаты ЗНО для его сына, и из-за этого он не смог поступить в университет. Неужели это был мотив для убийства? Узнайте прямо сейчас! Смотрите Агенты справедливости 7 сезон 5 серия.

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