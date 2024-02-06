Серия 4 | 06.02.2024 | Сезон 7

Смотрите Агенты справедливости 7 сезон 4 серия на СТБ! В этой серии Вадим и Наталья помогали найти пропавшую девочку, а также чуть соприкоснулись с потусторонним.

Из психиатрической больницы исчезла пациентка-подросток. Ее пропажу обнаружил заведующий отделением Борис. Девочка как будто испарилась из закрытого отделения. Она сирота, так что никто не мог забрать ее домой. На окнах больницы решетки, так что самостоятельно она тоже вряд ли могла бы выбраться. В 4 серии сериала Агенты справедливости 7 сезон Вадим и Наталья берутся за поиски, ведь им нужно не только спасти начальника отделения от увольнения, но и его пациентку! У пропавшей Алисы острая форма эпилепсии, поэтому ей обязательно нужно наблюдение врачей… Удастся ли ее спасти? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 7 сезон 4 серия.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 7 сезон 3 серия от 06.02.2024