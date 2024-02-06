Серия 3 | 06.02.2024 | Сезон 7

В сериале Агенты справедливости 7 сезон 3 серия Наталья и Вадим поехали на пикник у озера, чтобы отвлечься от мрачной реальности, но в итоге стали расследовать массовое убийство.

Наталью настолько раздавила смерть Зазы, что она решила – все, больше никаких детективных расследований, смертей и крови. Она хочет зажить другой, спокойной жизнью. Друзья Натальи переживают, что она впадет в глубокую депрессию. В 3 серии сериала Агенты справедливости 7 сезон Юра тайком позвонил Вадиму. У него появилась идея, как подбодрить Наталью. Все очень просто – ей просто нужно вернуться к работе, которую она так любит! Что получится из этой затеи, смотрите в сериале Агенты справедливости 7 сезон 3 серия.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 7 сезон 2 серия от 06.02.2024