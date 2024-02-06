Серия 2 | 06.02.2024 | Сезон 7

В сериале Агенты справедливости 7 сезон 2 серия вас ждет много нового! Что сделал Вадим, чтобы исчезнуть с радаров, и почему теперь Зазе тоже нужно скрываться? Не пропустите все самое интересное – смотрите продолжение детектива на СТБ.

Вадим раскрыл Зазе все карты. Вы узнаете, что именно произошло в день якобы убийства Зорина и каким образом ему удалось инсценировать собственную смерть. С кем связан Полищук и почему Вадим на ток-шоу пытался перевести все внимание на себя? Узнайте во 2 серии сериала Агенты справедливости 7 сезон, как Вадим пытался отвести угрозу от своих близких.

Зазе пришлось инсценировать свое самоубийство. От чего он скрывается? И как подделал свою смерть? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 7 сезон 2 серия от 04.02.2024.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 7 сезон 1 серия от 05.02.2024