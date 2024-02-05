Серия 1 | 05.02.2024 | Сезон 7

В сериале Агенты справедливости 7 сезон 1 серия вы узнаете, что произошло после трагической гибели Зорина. Журналиста застрелили, и он упал в воду. Странно то, что его тело не нашли, поэтому Вадим считается пропавшим без вести. Надежды на то, что Вадим мог выжить, практически нет, однако его близкие хотят узнать правду о смерти журналиста.

Для Натальи в 1 серии сериала Агенты справедливости настало сложное время. Она все еще не смирилась со смертью мужа. Карина во второй раз потеряла одного из своих самых близких людей. И самое страшное, что последствия громкого дела все еще не закончились…

Смогут ли Наталья и друзья Зорина найти убийцу? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 7 сезон 1 серия.