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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 7 сезон 1 серия смотреть онлайн от 05.02.2024

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Серия 1 | 05.02.2024 | Сезон 7

В сериале Агенты справедливости 7 сезон 1 серия вы узнаете, что произошло после трагической гибели Зорина. Журналиста застрелили, и он упал в воду. Странно то, что его тело не нашли, поэтому Вадим считается пропавшим без вести. Надежды на то, что Вадим мог выжить, практически нет, однако его близкие хотят узнать правду о смерти журналиста.

Для Натальи в 1 серии сериала Агенты справедливости настало сложное время. Она все еще не смирилась со смертью мужа. Карина во второй раз потеряла одного из своих самых близких людей. И самое страшное, что последствия  громкого дела все еще не закончились…

Смогут ли Наталья и друзья Зорина найти убийцу? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 7 сезон 1 серия.

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