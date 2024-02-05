Серія 1 | 05.02.2024 | Сезон 7

У серіалі Агенти справедливості 7 сезон 1 серія ви дізнаєтесь, що сталося після трагічної загибелі Зоріна. Журналіста застрелили, і він упав у воду. Дивно те, що його тіло не знайшли, тому Вадим вважається зниклим безвісти. Надії на те, що Вадим міг вижити, практично немає, проте його близькі хочуть дізнатися правду про смерть журналіста.

Для Наталії в 1 серії серіалу Агенти справедливості настав складний час. Вона все ще не упокорилась зі смертю чоловіка. Карина вдруге втратила одного зі своїх найближчих людей. І найстрашніше, що наслідки гучної справи все ще не закінчилися…

Чи зможуть Наталія та друзі Зоріна знайти вбивцю? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 7 сезон 1 серія.