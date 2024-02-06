Серія 2 | 06.02.2024 | Сезон 7

У серіалі Агенти справедливості 7 сезон 2 серія на вас чекає багато нового! Що зробив Вадим, щоб зникнути з радарів, і чому тепер Зазі теж треба ховатися? Не пропустіть все найцікавіше – дивіться продовження детективу на СТБ.

Вадим розкрив Зазі всі карти. Ви дізнаєтеся, що саме сталося в день нібито вбивства Зоріна і як йому вдалося інсценувати власну смерть. З ким пов’язаний Поліщук та чому Вадим на ток-шоу намагався перевести всю увагу на себе? Дізнайтесь у 2 серії серіалу Агенти справедливості 7 сезон, як Вадим намагався відвести загрозу від своїх близьких.

Зазі довелося інсценувати своє самогубство. Від чого він ховається? І як підробив свою смерть? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 7 сезон 2 серія від 04.02.2024.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 7 сезон 1 серія від 05.02.2024