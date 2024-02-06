Серія 3 | 06.02.2024 | Сезон 7

У серіалі Агенти справедливості 7 сезон 3 серія Наталія та Вадим поїхали на пікнік біля озера, щоб відволіктися від похмурої реальності, але в результаті почали розслідувати масове вбивство.

Наталю настільки розчавила смерть Зази, що вона вирішила – все, більше ніяких детективних розслідувань, смертей та крові. Вона хоче зажити іншим, спокійним життям. Друзі Наталії переживають, що вона впаде в глибоку депресію. У 3 серії серіалу Агенти справедливості 7 сезон Юрко потай зателефонував Вадиму. У нього з’явилася ідея, як підбадьорити Наталю. Все дуже просто – їй просто потрібно повернутися до роботи, яку вона так любить! Що вийде з цієї затії, дивіться в серіалі Агенти справедливості 7 сезон 3 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 7 сезон 2 серія від 06.02.2024