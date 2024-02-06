Серія 4 | 06.02.2024 | Сезон 7

Дивіться Агенти справедливості 7 сезон 4 серія на СТБ! У цій серії Вадим та Наталя допомагали знайти зниклу дівчинку, а також трохи стикнулися з потойбічним.

З психіатричної лікарні зникла пацієнтка-підліток. Її зникнення виявив завідувач відділення Борис. Дівчинка наче випарувалася із закритого відділення. Вона сирота, тож ніхто не міг забрати її додому. На вікнах лікарні грати, тож самостійно вона теж навряд чи могла б вибратися. У 4 серії серіалу Агенти справедливості 7 сезон Вадим та Наталя беруться за пошуки, адже їм потрібно не лише врятувати начальника відділення від звільнення, а й його пацієнтку! У зниклої Аліси гостра форма епілепсії, тому їй обов’язково потрібне нагляд лікарів… Чи вдасться її врятувати? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 7 сезон 4 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 7 сезон 3 серія від 06.02.2024