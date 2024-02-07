Серия 6 | 07.02.2024 | Сезон 7

В сериале Агенты справедливости 7 сезон 6 серия друзья пытаются привлечь Аллу обратно к работе, потому что она совсем расклеилась после смерти мужа. Она днями сидит в квартире и оплакивает своего Зазу, отказываясь от встреч с друзьями. Она не пустила домой ни Витю, ни Наталью. Мовчан предложил завлечь Аллу новым делом, но как, если она отказывается взаимодействовать?

В 6 серии сериала Агенты справедливости Мовчан делал репортаж об убийстве певицы Катрин. Раньше Алла бросилась бы впереди всех расследовать такое дело, ведь она обожает все, что связано со знаменитостями. После убийства в агентство пожаловала мама жертвы. Она просит помощи с расследованием убийства дочери. Заинтересуется ли Алла? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 7 сезон 6 серия от 07.02.2024.

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