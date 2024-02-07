Серия 7 | 07.02.2024 | Сезон 7

В сериале Агенты справедливости 7 сезон 7 серия мистика смешалась с реальным делом. Неужели в доме Виктора Комарницкого завелось настоящее привидение, которое закололо ножом его брата? Узнайте прямо сейчас!

Жена Виктора обратилась за помощью Зорина и Дзюбенко после того, как в доме их семьи произошла череда странных событий. Каждую ночь их беспокоили странные звуки. Они подумали, будто в старом поместье, которое они недавно выкупили, завелось привидение. Но на этом их проблемы в 7 серии сериала Агенты справедливости не закончилось. В дом Комарницких нагрянул брат Виктора Олег. Он перешел дорогу какой-то криминальной группировке. Он хотел скрыться у брата, но наутро его нашли в своей комнате зарезанным. Кто убил Олега? Смотрите в сериале Агенты справедливости 7 сезон 7 серия от 07.02.2024.

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