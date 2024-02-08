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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 7 сезон 8 серия смотреть онлайн от 08.02.2024

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Серия 8 | 08.02.2024 | Сезон 7

В сериале Агенты справедливости 7 сезон 8 серия Дзюбенко и Зорин занялись поисками религиозного фанатика. Члены ассоциации акушеров-гинекологов Украины обратились за помощью агентов, потому что их преследует религиозный фанатик-пролайфер. Психопат в 8 серии сериала Агенты справедливости 7 сезон угрожает гинекологам за то, что они занимаются прерыванием беременности.

Клиенты рассказали Наталье и Вадиму, что в итоге заставило их обратиться за помощью. Они все учитились у одной преподавательницы. Недавно Светлана, одна из бывших учениц Людмилы Петровны, хотела навестить ее и обнаружила свою бывшую преподавательницу мертвой, привязанной к креслу… Почему полиция отказывается браться за это дело? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 7 сезон 8 серия от 08.02.2024.

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