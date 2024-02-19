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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 7 сезон 23 серия смотреть онлайн от 19.02.2024

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 7 сезон 23 серия от 19.02.2024. Агенты справедливости 23 серия 7 сезон от 19.02.2024 - смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 23 | 19.02.2024 | Сезон 7

В самом центре Киева произошло похищение ребенка в сериале Агенты справедливости 7 сезон 23 серия от 19.02.2024! Отчаявшийся отец, Максим Гузюк, обратился к агентам за помощью. Его пасынок оказался в руках преступников, требующих выкупа в размере полумиллиона долларов.

Дарья, жена Максима, является богатой женщиной, поэтому похищение их ребенка может быть связано с банальным желанием наживы. Агенты Вадим и Наталья взялись за дело, но времени мало – похитители дают всего 30 минут на выкуп! Успеют ли детективы? Смотрите прямо сейчас в сериале Агенты справедливости 7 сезон 23 серия от 19.02.2024.

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