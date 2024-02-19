Серія 23 | 19.02.2024 | Сезон 7

У самому центрі Києва сталося викрадення дитини в серіалі Агенти справедливості 7 сезон 23 серія від 19.02.2024! Відчайдушний батько, Максим Гузюк, звернувся до агентів за допомогою. Його пасинок опинився в руках злочинців, які вимагають викуп у розмірі півмільйона доларів.

Дарина, дружина Максима, є заможною жінкою, тому викрадення їхньої дитини може бути пов’язане з банальним бажанням наживи. Агенти Вадим та Наталя взялися за справу, але часу мало – викрадачі дають лише 30 хвилин на викуп! Чи встигнуть детективи? Дивіться просто зараз в серіалі Агенти справедливості 7 сезон 23 серія від 19.02.2024.

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