Серія 22 | 15.02.2024 | Сезон 7

У серіалі Агенти справедливості 7 сезон 22 серія Каріна та її друзі гуляли пішохідним мостом. Там вони зустріли дивного чоловіка. Він лежав на землі, а його нога була прикута до поруччя. Карина вирішила допомогти нещасному та зателефонувала батькові.

Денис у 22 серії серіалу Агенти справедливості приїхав на допомогу дочки. Він зміг зняти ланцюг із нещасного та забрав чоловіка із собою. Вони з дітьми допомогли жертві відмитися та підстригтися. За цей час Денис розвідав, хто це. Чоловік виявився Владиславом Барбашовим, колишнім заступником начальника Державної фіскальної служби. Два роки тому він зник. Владислав стверджує, що його викрали! Але хто й навіщо це зробив? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 7 сезон 22 серія від 15.02.2024.

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