Серія 21 | 15.02.2024 | Сезон 7

У серіалі Агенти справедливості 7 сезон 21 серія від 15.02.2024 Наталія намагається впоратися з вантажем, що навалився на неї. Вона дізналася, що в її батька хвороба Альцгеймера, і тепер їй доведеться дивитися на те, як він повільно згасає.

Румянцев у 21 серії серіалу Агенти справедливості 7 сезон несподівано зателефонував Юрі Івченку та попросив допомогти зі справою. Він сказав Юрі приїхати в готель, і швидше. Що такого сталося в готелі, про що Денис не хотів розповідати Наталі та Вадиму? Денис зізнався Юрі, що не хотів би розповідати друзям про мету його зустрічі з чоловіком, який загинув у цьому готелі, і смерть якого він хоче розслідувати. Ким був загиблий? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Агенти справедливості 7 сезон 21 серія від 15.02.2024.

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