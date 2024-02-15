Серия 21 | 15.02.2024 | Сезон 7

В сериале Агенты справедливости 7 сезон 21 серия от 15.02.2024 Наталья пытается справиться с навалившимся на нее грузом. Она узнала, что у ее отца болезнь Альцгеймера, и теперь ей придется смотреть на то, как он медленно угасает.

Румянцев в 21 серии сериала Агенты справедливости 7 сезон неожиданно позвонил Юре Ивченко и попросил помочь с делом. Он сказал Юре приехать в отель, и побыстрее. Что такого произошло в отеле, о чем Денис не хотел рассказывать Наталье и Вадиму? Денис признался Юре, что не хотел бы рассказывать друзьям о цели его встречи с мужчиной, который погиб в этом отеле, и чью смерть он хочет расследовать. Кем был погибший? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 7 сезон 21 серия от 15.02.2024.

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