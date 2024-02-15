Серия 20 | 15.02.2024 | Сезон 7

В сериале Агенты справедливости 7 сезон 20 серия в агентство пришла женщина, которая хочет найти убийцу своего брата и племянника. Она уверена, что за этими убийствами стоит один и тот же человек.

Людмила в 20 серии сериала Агенты справедливости 7 сезон рассказала страшную историю о том, что ее брата и его жену жестоко убили у них же дома. Их сын Алексей в это время был на учебе, поэтому он выжил. А теперь и Алексея убили прямо на могиле родителей. Отец мальчика был следователем. Со времени убийства прошел год, однако дело до сих пор не раскрыли. Людмила уверена, что это дело рук мстителя. Но кого? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 7 сезон 20 серия от 14.02.2024.

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