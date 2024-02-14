Серия 19 | 14.02.2024 | Сезон 7

В сериале Агенты справедливости 7 сезон 19 серия Наталья и Вадим расследуют убийство бизнесмена Виталия Шаровского. К ним обратилась за помощью его экс-супруга Анна Величко. Она сохранила хорошие отношения с бывшим мужем. Они жили по соседству, были хорошими друзьями. А вот вторую жену Виталия Оксану Анна не любила. В 19 серии сериала Агенты справедливости Анна подозревает, что Оксана наняла киллера, чтобы убить Виталия, ведь ей всегда были нужны только деньги мужчины. Следователи не согласны с выводами Анны. Вещи Виталия обнаружились у двух алкоголиков в местном баре. Права ли женщина или же в ней говорит обычная ревность? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 7 сезон 19 серия от 14.02.2024.

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