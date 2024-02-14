Серія 19 | 14.02.2024 | Сезон 7

У серіалі Агенти справедливості 7 сезон 19 серія Наталія та Вадим розслідують вбивство бізнесмена Віталія Шаровського. До них звернулася за допомогою його ексдружина Ганна Величко. Вона зберегла добрі стосунки з колишнім чоловіком. Вони жили по сусідству, були добрими друзями. А ось другу дружину Віталія Оксану Ганна не любила. У 19 серії серіалу Агенти справедливості Ганна підозрює, що Оксана найняла кілера, щоб убити Віталія, адже їй завжди були потрібні лише гроші чоловіка. Слідчі не погоджуються з висновками Ганни. Речі Віталія виявились у двох алкоголіків у місцевому барі. Чи права жінка, чи ж у ній говорять звичайні ревнощі? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Агенти справедливості 7 сезон 19 серія від 14.02.2024.

Дивитись онлайн серіал Агенти справедливості – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 7 сезон 18 серія від 13.02.2024