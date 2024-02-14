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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 7 сезон 18 серія дивитись онлайн від 14.02.2024

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 7 сезон 18 серія від 14.02.2024. Агенти справедливості 18 серія 7 сезон від 14.02.2024 - дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 18 | 14.02.2024 | Сезон 7

У серіалі Агенти справедливості 7 сезон 18 серія Вадим та Наталя шукають 15-річного Артема. Його мати Ірина Малиновська розповіла, що кілька днів тому її чоловіка вбили. Паша не був батьком Артема, тож стосунки з хлопчиком були досить напружені. Слідчі у 18 серії серіалу Агенти справедливості 7 сезон вважають, що підліток міг розсердитися й вбити вітчима. На підозри наштовхує також те, що разом із Артемом зникли гроші – хлопчик знав код від сейфа. Ірина не може повірити в те, що її син міг бути вбивцею. Вона хоче, щоб він повернувся додому та все стало на свої місця. Чи міг хлопець убити вітчима? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 7 сезон 18 серія.

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