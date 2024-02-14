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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 7 сезон 18 серия смотреть онлайн от 14.02.2024

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Серия 18 | 14.02.2024 | Сезон 7

В сериале Агенты справедливости 7 сезон 18 серия Вадим и Наталья ищут 15-летнего Артема. Его мать Ирина Малиновская рассказала, что пару дней назад ее мужа убили. Паша не был отцом Артема, поэтому отношения с мальчиком были достаточно напряженные. Следователи в 18 серии сериала Агенты справедливости 7 сезон считают, что подросток мог разозлиться и убить отчима. На подозрения наталкивает также то, что вместе с Артемом исчезли деньги – мальчик знал код от сейфа. Ирина не может поверить в то, что ее сын мог быть убийцей. Она хочет, чтобы он вернулся домой и все стало на свои места. Мог ли парень убить отчима? Смотрите в сериале Агенты справедливости 7 сезон 18 серия.

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