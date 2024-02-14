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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 7 сезон 17 серия смотреть онлайн от 14.02.2024

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Серия 17 | 14.02.2024 | Сезон 7

В сериале Агенты справедливости 7 сезон 17 серия соседа Вадима убили! Так совпало, что это он обнаружил тело парня. Вадима насторожило, что дверь в квартиру Сергея была открыта. Он думал, что сосед просто забыл закрыться, но оказалось, что кто-то жестоко убил парня в его же постели.

В 17 серии сериала Агенты справедливости Вадим и Наталья отправились в клуб, где работал Сергей. Оказалось, что он оказывал услуги сексуального характера за деньги, а не только танцевал для публики. Коллеги сказали, что характер у Сергея был тяжелый. Мог ли его убить недовольный клиент? Смотрите в сериале Агенты справедливости 7 сезон 17 серия.

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