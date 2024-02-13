Серия 16 | 13.02.2024 | Сезон 7

В сериале Агенты справедливости 7 сезон 16 серия Наталья пытается выведать правду о собственном отце, а Вадим взялся за расследование нового дела. Его клиентка, Кристина, пообещала Зорину 30% от суммы, если он поможет найти убийцу ее мужа и деньги, которые он украл.

Кристина в 15 серии сериала Агенты справедливости 7 сезон считает, что полиция бездействует в поисках убийцы. Она рассказала, что преступник остановил их на дороге и украл все их деньги. Однако у полиции другая версия. Их главная подозреваемая – это сама Кристина! Чья версия соответствует действительности? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 7 сезон 16 серия.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 7 сезон 15 серия от 13.02.2024