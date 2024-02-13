Серія 16 | 13.02.2024 | Сезон 7

У серіалі Агенти справедливості 7 сезон 16 серія Наталія намагається вивідати правду про свого батька, а Вадим взявся за розслідування нової справи. Його клієнтка, Христина, пообіцяла Зоріну 30% від суми, якщо він допоможе знайти вбивцю її чоловіка й гроші, які він вкрав.

Христина у 15 серії серіала Агенти справедливості 7 сезон вважає, що поліція не діє в пошуках вбивці. Вона розповіла, що злочинець зупинив їх на дорозі та вкрав усі їхні гроші. Проте поліція має іншу версію. Їхня головна підозрювана – це сама Христина! Чия версія відповідає дійсності? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 7 сезон 16 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 7 сезон 15 серія від 13.02.2024