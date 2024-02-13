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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 7 сезон 15 серія дивитись онлайн від 13.02.2024

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 7 сезон 15 серія від 13.02.2024. Агенти справедливості 15 серія 7 сезон від 13.02.2024 - дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 15 | 13.02.2024 | Сезон 7

У серіалі Агенти справедливості 7 сезон 15 серія Наталія взяла на себе догляд за батьком. Паралельно агенти взялися до нової справи про масове вбивство. Минулої ночі сталася пожежа на старій водонапірній вежі. І хоча її давно вважали занедбаною, усередині виявили 12 тіл. Хтось прикував 12 людей до ліжок, у тому числі жінок і дітей.

Наталя та Вадим у 15 серії серіалу Агенти справедливості 7 сезон поїхали на місце злочину та зустріли там місцевого депутата Дмитра Грищука. А в ході розслідування детективи виявили, що власником вежі був Шевченко Тарас Григорович! Ким він був насправді? І чи пов’язаний депутат із цим злочином? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 7 сезон 15 серія.

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