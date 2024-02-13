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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 7 сезон 14 серія дивитись онлайн від 13.02.2024

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 7 сезон 14 серія від 13.02.2024. Агенти справедливості 14 серія 7 сезон від 13.02.2024 - дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 14 | 13.02.2024 | Сезон 7

У серіалі Агенти справедливості 7 сезон 14 серія від 13.02.2024 Вадим став свідком пограбування в нічному автобусі. Один грабіжник погрожував водієві, другий збирав гроші та коштовності в пасажирів.

Вадим у 14 серії серіалу Агенти справедливості 7 сезон також став жертвою грабіжників. Він уже місяць вистежує цих злочинців, які регулярно здійснюють рейди автобусом Київ-Умань. Після пограбування Вадим запропонував поліції свою допомогу, аргументуючи тим, що з ним пасажири швидше поділяться переживаннями про пограбування, ніж з поліцією, адже він теж – одна з жертв. Ніхто з пасажирів автобуса до ладу не розглянув грабіжників, бо було темно та пізно – хтось спав, хтось дивився кіно. Чи знайдуть вони грабіжників? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 7 сезон 14 серія від 13.02.2024.

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