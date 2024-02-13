Серия 14 | 13.02.2024 | Сезон 7

В сериале Агенты справедливости 7 сезон 14 серия от 13.02.2024 Вадим стал свидетелем ограбления в ночном автобусе. Один грабитель угрожал водителю, второй собирал деньги и драгоценности у пассажиров.

Вадим в 14 серии сериала Агенты справедливости 7 сезон тоже стал жертвой грабителей. Он уже месяц выслеживает этих преступников, которые регулярно совершают рейды на автобус Киев-Умань. После ограбления Вадим предложил полиции свою помощь, аргументируя тем, что с ним пассажиры скорее поделяться переживаниями о пережитом ограблении, чем с полицией, ведь он тоже – одна из жертв. Никто из пассажиров автобуса толком не рассмотрел грабителей, потому что было темно и поздно – кто-то спал, кто-то смотрел кино. Найдут ли они грабителей? Смотрите в сериале Агенты справедливости 7 сезон 14 серия от 13.02.2024.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 7 сезон 13 серия от 12.02.2024