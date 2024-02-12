Серия 13 | 12.02.2024 | Сезон 7

В сериале Агенты справедливости 7 сезон 13 серия в агентство обратилась дочь убитой Любы. Женщина много лет жила с мужем-алкоголиком, и в один день случилось самое страшное. Соседка услышала, как Люба кричит, что ее муж опять напился. И это было последнее, что говорила женщина. Соседка увидела кровь, которая течет из-под двери. А в 13 серии сериала Агенты справедливости 7 сезон Любу обнаружили с ножом в груди.

Дочь Любы решила обратиться за помощью к агентству детективных расследований из-за сомнений следователей. Один из полицейских заметил, что пьяный мужчина не смог бы сделать такой сильный удар ножом. Тогда кто убил Любу? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 7 сезон 13 серия.

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