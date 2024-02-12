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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 7 сезон 12 серия смотреть онлайн от 12.02.2024

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Серия 12 | 12.02.2024 | Сезон 7

В сериале Агенты справедливости 7 сезон 12 серия Алла вернулась в семью, и теперь у нее снова есть клиенты! А также Алла подкидывает работу Вадиму и Наталье. На этот раз Алла рассказала о случае своей клиентки.

Клиентка в 12 серии сериала Агенты справедливости 7 сезон обратилась к Алле из-за ситуации в семье. У нее были крайне напряженные отношения с мужем, ведь тот ей изменил. Из-за этого женщина запретила бывшему видеться с дочерью. Валерий решил начать общаться с сыном Сергеем, но что-то у них не задалось – отец и сын подрались, вследствие чего, предполагается, Сергей проломил отцу голову. В чем сложность этого дела? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 7 сезон 12 серия.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 7 сезон 11 серия от 12.02.2024

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