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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 7 сезон 12 серія дивитись онлайн від 12.02.2024

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 7 сезон 12 серія від 12.02.2024. Агенти справедливості 12 серія 7 сезон від 12.02.2024 - дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 12 | 12.02.2024 | Сезон 7

У серіалі Агенти справедливості 7 сезон 12 серія Алла повернулася в сім’ю, і тепер у неї знову є клієнти! А також Алла підкидає роботу Вадиму та Наталі. Цього разу Алла розповіла про випадок своєї клієнтки.

Клієнтка у 12 серії серіалу Агенти справедливості 7 сезон звернулася до Алли через ситуацію в сім’ї. Вона мала вкрай напружені стосунки із чоловіком, адже той її зрадив. Через це жінка заборонила колишньому бачитися з дочкою. Валерій вирішив почати спілкуватися із сином Сергієм, але щось у них не задалося – батько та син побилися, внаслідок чого, передбачається, Сергій проломив батькові голову. У чому складність цієї справи? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 7 сезон 12 серія.

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