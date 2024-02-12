Серія 11 | 12.02.2024 | Сезон 7

У серіалі Агенти справедливості 7 сезон 11 серія доля випробувала витримку Алли! Наталя нарешті зустрілася з подругою, щоб розворушити її. Головне питання, яке мучить усіх друзів Алли, – чи повернеться вона до роботи? І Аллочка каже, що ні, вона більше не хоче розслідувати. Тепер вона хоче виїхати до Грузії, на батьківщину Зази. Аллу більше цікавить особисте життя Наталії, аніж нові злочини. Наталя в 11 серії серіалу Агенти справедливості 7 сезон розповіла подрузі, що тепер Карина живе з Денисом, і Вадим став добрим другом Рум’янцева. Також Наталя зізналася, що Денис був їй симпатичний, і Алла вважає, що історію між Дзюбенко та Кудрявцевим не закінчено.

Розмову подруг перервали звуки пострілів. Чи захоче Алла знову повернутися до розслідувань, якщо злочин станеться прямо в неї під носом? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 7 сезон 11 серія від 12.02.2024.

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