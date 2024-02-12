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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 7 сезон 11 серия смотреть онлайн от 12.02.2024

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 7 сезон 11 серия от 12.02.2024. Агенты справедливости 11 серия 7 сезон от 12.02.2024 - смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 11 | 12.02.2024 | Сезон 7

В сериале Агенты справедливости 7 сезон 11 серия судьба испытала выдержку Аллы! Наталья наконец-то встретилась с подругой, чтобы расшевелить ее. Главный вопрос, который мучает всех друзей Аллы, – вернется ли она к работе? И Аллочка говорит, что нет, она больше не хочет заниматься расследованиями. Теперь она хочет уехать в Грузию, на родину Зазы. Аллу больше интересует личная жизнь Натальи, чем новые преступления. Наталья в 11 серии сериала Агенты справедливости 7 сезон рассказала подруге, что теперь Карина живет с Денисом, и Вадим стал хорошим другом Румянцева. Также Наталья призналась, что Денис был ей симпатичен, и Алла считает, что история между Дзюбенко и Кудрявцевым не закончена.

Разговор подруг прервали звуки выстрелов. Захочет ли Алла снова вернуться к расследованиям, если преступление произойдет прямо у нее под носом? Смотрите в сериале Агенты справедливости 7 сезон 11 серия от 12.02.2024.

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