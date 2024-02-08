Серия 10 | 08.02.2024 | Сезон 7

В сериале Агенты справедливости 7 сезон 10 серия в офис агентства пришел оперный певец Михаил Нечитайло. Наталья, ценительница искусств, хорошо его знает и даже когда-то хотела попасть на его концерт, чтобы послушать вживую. Однако певец настолько популярен, что ей не удалось купить билеты.

В 10 серии сериала Агенты справедливости Михаила привела в офис агентства страшная трагедия. Его жену сожгли заживо на их же даче, а после этого убийца избавился и от ее матери. Певец только вернулся с гастролей в Австрии, когда обнаружил это. Кто убил его семью? Смотрите расследование в сериале Агенты справедливости 7 сезон 10 серия от 08.02.2024.

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